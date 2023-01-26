Страсбург, Франция, 26 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит совместный иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила 26 января председатель европейского суда Шиофра О’лири на ежегодной пресс-конференции в Страсбурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Вынесено решение о приемлемости иска Нидерландов и Украины против России», — сказала Шиофра О’лири.

Совместный иск против России касается дела о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. ЕСПЧ выделит ресурсы на это дело, а также постарается рассмотреть его в приоритетном порядке. В то же время европейский суд признал жалобы Украины против России, которые касаются вывоза детей с востока Украины в 2014 году.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что выход России из Совета Европы 15 марта 2022 года не отразился на правах человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее окружной суд в Гааге решил, что рейс МН17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук». В ходе судебного расследования во внимание не были приняты свидетельства жителей населённого пункта Амвросиевка, лично видевших запуск ВСУ ракеты из ЗРК «Бук». Кроме того, суд проигнорировал эксперимент корпорации «Алмаз-Антей», представивший доводы, что сбившая лайнер устаревшая ракета в России давно не используется и могла быть только в распоряжении ВСУ.

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