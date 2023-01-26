Таллин, 26 января, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Власти Эстонии в четверг, 26 января, объявили о внеочередных военных учениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Для участия в учениях вызываются 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин «Кайтселиита» Западного округа теробороны», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что учения, запланированные на период с 26 по 29 января, проводятся с целью проверки боеготовности вышеупомянутых подразделений.

Ранее сообщалось, что на совместных военных учениях Российская Федерация и Белоруссия отрабатывают перебазирование авиации на оперативные аэродромы, расположенные в том числе на территории России.