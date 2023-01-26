Анкара, 26 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Майк Помпео летом 2016 года, когда в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота, встал на сторону путчистов. Такой вывод сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре 26 января.

Александр Щербак/РИА Новости Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Читайте также: Эрдоган рассказал о попытке оккупации Турции в 2016 году

На своей странице в Twitter он сообщил, что Помпео в ночь попытки переворота в Турции опубликовал твит, который потом удалил.

«Эта публикация была в поддержку действий террористов», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Чавушоглу подверг критике утверждения Помпео о Турции, опубликованные в его мемуарах.

«Эти утверждения не отражают действительности и являются проявлением двойных стандартов», ― цитирует ТАСС главу МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Как заявил тогда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, это могло закончиться оккупацией Турции. По его словам, с помощью организаторов переворота в страну пытались вторгнуться внешние силы.

Также по теме: Помпео: Турция «подрывает единство НАТО» и делает «подарки России»

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео сделал ряд скандальных заявлений по поводу Турции. Так, он обвинил Анкару в «провокационных шагах» в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, заявив, что «Турция выступает против принципов НАТО» и «подрывает единство альянса».

Помпео также назвал закупку Турцией российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «подарком России».