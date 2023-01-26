Москва, 26 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Настало время запретить аборты в коммерческих клиниках, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Аборт остается не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. Настало время изъятия абортов из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщин», — сказал глава РПЦ в Госдуме.

«Как священнослужитель я свидетельствую, что аборт — это горе и трагедия для женщины и ее близких», — подчеркнул он.