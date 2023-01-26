Ростов-на-Дону, 26 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Крупная афера по хищению средств при исполнении гособоронзаказа вскрыта силовиками в Ростовской области. При заключении госконтрактов на производство составной части тактической ракеты было похищено около 63 млн рублей. Такие данные привела пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным ведомства, в преступной деятельности замешаны генеральный директор АО «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор ООО «ТПК «Горизонт» — ООО «Таганрогский литейный завод».

Подозреваемые с целью хищения денежных средств вносили недостоверные данные о себестоимости изделия в контрактные документы. По данному факту в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, в конце 2022 года в отношении ряда руководителей завода «Звезда-Стрела» и военного представительства МО РФ по такому же факту хищения уже было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 15 млн рублей.

В настоящее время троим подозреваемым предъявили обвинение в нанесении ущерба на 80 млн рублей.