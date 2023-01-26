Пекин, 26 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Число граждан Китая, желающих получить российские визы, растёт, сообщило 26 января посольство РФ в КНР.

Максим Блинов/РИА Новости Граждане КНР в Москве

«С начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе в целях туризма», — цитирует представителя посольства ТАСС.

Уточняется, что с начала этого года российским посольством в Китае было выдано 1200 виз. За аналогичный период минувшего года число виз составляло 582.

В диппредставительстве отметили, что интерес к получению российских виз растёт на фоне ослабления в Китае противоэпидемических мер.

Учитывая, что после 6 февраля в Китае возобновится выдача турпутёвок для организованных групп в РФ и ряд других стран, также ожидается рост количества туристических поездок.