Москва, 26 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Священник — самая желанная цель противника, снайпер в первую очередь целится в батюшку, в этой связи Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл предложил установить меры поддержки военных священников, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Валерий Мельников/РИА Новости Работа священнослужителей в зоне спецоперации

Он предлагает наделить «священнослужителей, окормлящих воинов в зоне боевых действий, а также членов их семей такими же социальными гарантиями, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в зоне проведения специальной военной операции».

«Если священник вместе с военными, если он на передней линии фронта, почему у него не должно быть тех гарантий, которые у военнослужащих? Еще раз подчеркну, что священник — самая желанная цель противника, снайперы в первую очередь целятся в батюшку», — заявил патриарх Кирилл в Госдуме.

Он также сообщил, что уже пять священников были убиты на военном крае.