Москва, 26 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Корпорация «Яндекс» признала утечку старых исходных кодов своих сервисов из внутреннего репозитория и сообщила о начале расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Служба безопасности «Яндекса» обнаружила в открытом доступе фрагменты код из внутреннего репозитория. Мы проводим внутреннее расследования, о причинах попадания фрагментов исходного кода в открытый доступ <…>», — сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации 26 января.

При этом отмечается, что угрозы для пользователей платформы и ее сервисов не наблюдается. В компании подчеркнули, что репозитории, откуда были украдены фрагменты кода, не используются и никогда не использовались для хранения персональных данных пользователей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Госудуму был внесен законопроект, направленный на дополнительную защиту некоммерческих организаций от кибератак.