Сеута, Испания, 26 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Перевалка нефти сорта Urals в море к концу января достигнет рекордных показателей из-за введенного Западом потолка цен на российское топливо. Об этом в четверг, 26 января, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Москва пытается покрыть расходы на фрахт. Ожидаем, что январский показатель по перевалке сырья установит рекорд в 14 миллионов баррелей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переброска нефти Urals должна помочь Москве снизить расходы на страхование перевозимого сырья: судам, осуществляющим перегрузку, согласно эмбарго Евросоюза и G7, разрешено использовать страховку, если сырье продается по цене $60 или ниже.

Как уточняет Bloomberg, Россия для обхода санкций использует испанский город Сеуту, расположенный на северном побережье Африки, а также задействует пять супертанкеров VLCC.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в 2022 году экспорт Германии в Россию достиг своего минимума за последние 19 лет.