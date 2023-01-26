Лондон, 26 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать», ― сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, поможет ли встреча с главой Российского государства разрешить конфликт на Украине.

«Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России», ― добавил Зеленский.

Лидер киевского режима также заявил, что после начала российской специальной военной операции Путин стал для него «никем».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин последние несколько лет не общался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он напомнил, что Путин и Зеленский виделись во время встречи в «нормандском формате», которая состоялась в 2019 году в Париже. После этого общение глав двух государств было только в телефонном режиме. В июле 2020 года российский лидер созвонился с Зеленским, затем никакой информации о контактах между политиками не поступало.

Ранее Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с российским лидером, так как сомневается в том, жив ли президент России и он ли принимает решения. Лидер киевского режима признался, что не совсем понимает, с кем имеет дело.