Вашингтон, 26 января, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов решили поставить киевскому режиму 31 американский танк M1 Abrams. Об этом 25 января заявил президент США Джо Байден в ходе своей речи в Белом доме.

Павел Бедняков/РИА Новости Джо Байден

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, [это количество] эквивалентно одному украинскому [танковому] батальону», — сказал он.

Также Байден указал, что поставить Киеву танки рекомендовал глава минобороны США Ллойд Остин, считающий, что эти боевые машины повысят «способность Украины защищать свою территорию и достигать стратегических целей».

При этом президент США отметил, что считает танки Abrams наиболее боеспособными в мире, и уточнил, что из-за сложности их эксплуатации и обслуживания Вашингтон предоставит Киеву запчасти и оборудование для их поддержки.

«Доставка этих танков на поле боя потребует времени. И мы используем это время, чтобы сделать так, чтобы украинцы были полностью готовы к интеграции танков Abrams в свою оборону», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что благодаря наличию электронного каталога образов боевой вариант российского робота «Маркер» будет способен в автоматическом режиме засекать и поражать военную технику боевиков ВСУ, включая обещанные Киеву странами Запада американские танки «Абрамс» и немецкие танки «Леопард», в зоне специальной военной операции.