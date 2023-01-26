Москва, 26 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Благодаря наличию электронного каталога образов боевой вариант российского робота «Маркер» будет способен в автоматическом режиме засекать и поражать военную технику боевиков ВСУ, включая обещанные Киеву странами Запада американские танки «Абрамс» и немецкие танки «Леопард», в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом 26 января рассказал бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости Робот «Маркер»

Как отметил Рогозин, слова которого приводит РИА Новости, у ударного робота «Маркер» в системе управления наличествует электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот способен автоматически определять вражескую технику.

«Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков «Абрамс» и «Леопард», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки», — сказал он.

Также глава спецотряда военных советников указал, что новый российский боевой робот имеет способность автоматического распределения целей по приоритету, выбирая самую значимую и нанося ей огневое поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что истребителей и дальнобойных ракет ждёт от стран Запада глава киевского режима Владимир Зеленский, дождавшийся объявления о поставках Киеву танков от западных стран.