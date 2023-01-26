Париж, 26 января, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Решение России, Китая и ЮАР провести совместные военно-морские учения привело к ярости Запада, написала французская газета L’Opinion.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнению журналистов, западные страны увидели угрозу в планируемых маневрах, а также в военном сближении указанных стран. Учения должны пройти в феврале недалеко от Мозамбикского пролива, который считается «стратегическим пунктом поставок углеводородов».

Авторы статьи напомнили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно совершил свой второй с начала спецоперации визит в ЮАР. В издании отмечают, что южноафриканские власти не отказались от контактов с российской стороной и критикуют Запад за введение санкций против Москвы, несмотря на влияние США и ЕС.

В публикации также подчеркивается, что Россия укрепляет свое положение в Африке. В L’Opinion считают это признаком того, что «попытки Запада изолировать Москву от остального мира не дают эффекта».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позицию главы внешнеполитического ведомства ЮАР Наледи Пандор по отношениям с Россией следует рассматривать как историческую.