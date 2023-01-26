Минобороны России показало боевую работу комплексов «Штурм-С»
Минобороны России обнародовало кадры с боевой работой противотанковых комплексов «Штурм-С»
Москва, 26 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Подразделения Западного военного округа используют в зоне специализации самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», видеозапись с их боевой работой обнародовало 26 января в своем телеграм-канале Министерство обороны России.
Отмечается, что расчеты этих боевых машин занимают огневые позиции на ключевых направлениях, помогая продвигаться подразделениям Вооруженных сил РФ.
На видеозаписи представлен рассказ командира батареи «Штурм-С» с позывным «Енисей». Военнослужащий отметил, что после осуществления рекогносцировки и доразведки расчеты перемещаются на позиции для ведения огня.
По его словам, целями для комплексов «Штурм-С» являются танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, долговременные и деревоземляные огневые точки (ДОТ и ДЗОТ).
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января телеканал CNN передал информацию из одного из отчетов разведки киевского режима. В документе сказано, что российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу для ВСУ при непосредственном соприкосновении на поле боя.