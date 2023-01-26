Москва, 26 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Подразделения Западного военного округа используют в зоне специализации самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», видеозапись с их боевой работой обнародовало 26 января в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что расчеты этих боевых машин занимают огневые позиции на ключевых направлениях, помогая продвигаться подразделениям Вооруженных сил РФ.

На видеозаписи представлен рассказ командира батареи «Штурм-С» с позывным «Енисей». Военнослужащий отметил, что после осуществления рекогносцировки и доразведки расчеты перемещаются на позиции для ведения огня.

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По его словам, целями для комплексов «Штурм-С» являются танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, долговременные и деревоземляные огневые точки (ДОТ и ДЗОТ).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января телеканал CNN передал информацию из одного из отчетов разведки киевского режима. В документе сказано, что российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу для ВСУ при непосредственном соприкосновении на поле боя.