Вашингтон, 25 января, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина начать специальную операцию на Украине привело власти США к отчаянию, заявил на своем YouTube-канале 25 января бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По его мнению, в Вашингтоне оказались не готовы к тому, что Россия пойдет на защиту своих интересов, понимая угрозу со стороны киевского режима. Макгрегор считает, что действия США по давлению на РФ и по помощи Киеву обусловлены безысходностью, с которой столкнулись американские власти из-за складывающейся ситуации.

Экс-советник Пентагона отметил, что Запад не смог нанести России экономический урон и стратегическое поражение благодаря шагам президента России. Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы РФ стали постепенно укреплять свои позиции и начали заманивать киевских боевиков, что спровоцировало невероятные потери в ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дуглас Макгрегор заявил, что США понимают, что скорое поражение киевского режима неизбежно, однако пытаются затягивать конфликт, призывая союзников поставлять Киеву больше оружия.