Сочи, Краснодарский край, 25 января, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Девочка 14-ти лет погибла в результате наезда легкового автомобиля BMW в городе Сочи. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла в 18:50 мск на улице Яна Фабрициуса. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку-подростка, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства трагедии. Уточняется, что прокуратура Хостинского района города Сочи контролирует ход процессуальной проверки в связи с гибелью ребёнка в ДТП, и принятие процессуального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в ДТП с участием трех автомашин в Алтайском крае.