Москва, 25 января, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль студентов и молодежи может быть вновь проведен в будущем, заявил 25 января президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее предложение в рамках встречи с российскими студентами.

Наталия Николаева ИА REGNUM Студенты

Он напомнил, что прошлый такой фестиваль был проведен очень успешно.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [фестиваль] и провели очень успешно», — сказал глава государства.

Путин отметил, что российские власти поддержат указанную инициативу. Президент также подчеркнул, что проведение нового фестиваля будет зависеть от международных организаций.

«Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей», — добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Владимир Путин пообещал обсудить с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым возможность переноса Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня.