Москва, 25 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Назван новый состав попечительского совета Российского научного фонда. Соответствующий указ 25 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, члены совета назначены сроком на пять лет. В состав вошли 20 человек, в том числе генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

Среди новых фамилий: председатель совета директоров «Швабе» Илья Клебанов, член «Российского союза предприятий и организаций химического комплекса» Дмитрий Конов, заместитель гендиректора «Генериум» Дмитрий Кудлай, директор филиала «Управляющей компании ЭФКО» Евгений Ляшенко, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор «НМ-Тех» Сергей Царапкин.

«Назначить председателем попечительского совета Российского научного фонда помощника президента Российской Федерации Фурсенко А. А.», ― говорится в указе.

Напомним, ранее в попечительский совет фонда входили 15 человек, его председателем был также Андрей Фурсенко.