Париж, 25 января, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Власти киевского режима скрывали от ЮНЕСКО данные о сносе памятников в историческом центре Одессы перед его включением в список всемирного наследия организации. Об этом 25 января заявили в постоянном представительстве России при организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Кроме того, отмечают дипломаты, Киев отказался предоставить запрошенную консультативными органами информацию, «ссылаясь на военную тайну», а также пытался оказывать давление на независимых экспертов, «обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города».

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«Ни один из научно обоснованных контраргументов о необходимости доработки досье на заседании комитета услышан не был», ― заявили в ответ на запрос ТАСС в постпредстве.

Однако всё это не помешало ЮНЕСКО включить исторический центр Одессы в список всемирного наследия. В этой связи в постпредстве заявили, что комитет конвенции «перестал быть площадкой для профессионального разговора».

Напомним, 25 января пресс-служба ЮНЕСКО сообщила о принятии решения включить в список всемирного наследия исторический центр Одессы. В организации напомнили, что, согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие её страны обязуются «не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия, и оказывать содействие в его защите».

Как сообщало ИА REGNUM, горсовет Одессы принял решение о сносе памятника императрице в конце ноября 2022 года наряду с аналогичными решениями о демонтаже памятников российскому полководцу Суворову и сподвижникам Екатерины II, основателям Одессы. В конце декабря монумент был демонтирован.