Берлин, 25 января, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не знает, сколько будет стоить отправка на Украину танков Leopard 2. Об этом он 25 января сообщил на пресс-конференции в Берлине.

Сергей Гунеев/Источник: РИА Новости Олаф Шольц

«Я не могу этого точно сказать, но мы их (затраты. — Прим. ИА REGNUM) сами понесём», — сказал канцлер ФРГ.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что отправят киевскому режиму 14 танков Leopard 2. В оппозиции по этому поводу выразили опасение, что поставка танков спровоцирует обострение конфликта.