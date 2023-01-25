Тверь, 25 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялась сегодня, 25 января, в Москве. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, темой обсуждения стало развитие промышленного потенциала и поддержка предприятий региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Тверской области Игоря Рудени 25 января 2023 года

Губернатор рассказал о планах по созданию и развитию промышленного технопарка радиоэлектронной промышленности «Аквариус» в Калининском районе. «ПК Аквариус» реализует инвестиционный проект, который позволит привлечь в Тверскую область около 4 млрд рублей капитальных вложений и создать до 1200 рабочих мест.

«Правительство Тверской области и «ПК Аквариус» планируют создать промышленный технопарк в сфере электронной промышленности с дальнейшим привлечением субсидий из федерального бюджета на его развитие», — отметил Игорь Руденя.

Вице-премьер — глава Минпромторга России поддержал реализацию проекта, который позволит обеспечить область подготовленной инфраструктурой для размещения предприятий в сфере электронной промышленности и создать благоприятные условия для развития кооперации группы компаний «Аквариус» с отечественными производителями электроники. «Во втором квартале текущего года мы проведем новый отбор регионов в рамках постановления № 1659. В случае успешного прохождения конкурсного отбора область сможет получить субсидии на развитие технопарка в 2024–2026 годах. Напомню, что объем государственной поддержки из федерального бюджета может составить до 900 млн рублей (по 300 млн рублей ежегодно в течение 3 лет)», — подчеркнул Денис Мантуров.

ООО «ПК Аквариус» — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков. Компания уже запустила в Калининском районе производство мини-ПК, ноутбуков, планшетов. В 2023 году запланировано дополнительно трудоустроить на предприятие около 300 человек, провести реконструкцию ряда помещений и расширить производственную линию.

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России. При выходе производства на полную мощность будет выпускаться более 2,5 млн устройств в год Соглашение о намерениях по реализации в Тверской области инвестиционного проекта ООО «ПК Аквариус» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022-го.

Предполагается, что технопарк радиоэлектронной промышленности «Аквариус» станет одной из шести зон опережающего развития, которые способны дать новый импульс развитию промышленности в регионе. Зоны опережающего развития определены в стратегии развития промышленности Верхневолжья, утвержденной на заседании регионального правительства в январе этого года.