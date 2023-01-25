Вашингтон, 25 января, 2023, 18:37 — ИА Регнум. США планируют отправить киевскому режиму 31 танк Abrams. Об этом 25 января сообщила журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в соцсети Twitter.

Американский танк M1A1 Abrams

«Сумма сделки составит $400 млн», — написала она, ссылаясь на источники в администрации президента США.

Напомним, на 25 января запланировано обращение президента США Джо Байдена. В 12:00 по местному времени (20:00 мск) он должен сообщить о мерах поддержки Киева.