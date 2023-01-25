Хельсинки, 25 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Танки Leopard, замеченные вблизи Хельсинки на грузовых платформах, направляются не на Украину, а на учения финской армии, заявила 25 января представитель минобороны Финляндии Мэри Леппянен, пишет Ilta-Lehti.

IMAGO/Christoph Hardt/globallookpress.com Танк

По её словам, в Финляндии идут совместные учения сухопутных войск и ВМС. Поэтому немецкие танки и передислоцировали.

Ранее в соцсетях появились кадры движения трёх грузовых автомобильных платформ, везущих танки Leopard. У пользователей возникли предположения, что техника поступит на вооружение ВСУ.

Эти предположения были сделаны на фоне согласия Берлина передать группу танков Leopard Киеву, о котором было объявлено 24 января. Leopard могут быть переданы Киеву не только Германией, но обязательно с её разрешения.