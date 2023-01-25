Москва, 25 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Ещё одним подтверждением того, что Запад заранее готовил войну против России, является заявление германского министра иностранных дел Анналены Бербок в ПАСЕ, написала 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В своём заявлении Бербок упрекнула другие страны в слабой военной помощи Киеву. По её словам, самое главное — вместе вооружать Украину, а не играть «в игру «найди виновного» в Европе». Глава МИД Германии заявила, что «мы ведём войну против России, а не друг против друга».

Комментируя это высказывание, Захарова напомнила о сравнительно недавнем заявлении экс-главы германского правительства Ангелы Меркель о том, что Берлин на самом деле укреплял Украину и не рассчитывал выполнять Минские соглашения.

В результате получается, резюмирует Захарова, что «речь идёт о заранее спланированной против России войне». «И не говорите потом, что «вы не слышали», — добавила дипломат.