Тбилиси, 25 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. МИД Грузии 25 января вызвал на беседу временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди», ссылаясь на грузинское министерство.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Мы вызвали его в министерство для объяснений по поводу его заявления», — сообщили журналистам в министерстве.

В МИД Грузии подчеркнули, что никакие другие вопросы в этот день с Касьяновым обсуждаться не будут.

Сообщается, что после посещения министерства украинский дипломат ушёл, отказавшись дать представителями СМИ комментарий.

Напомним, накануне Касьянов критически высказался о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Он заявил, что это якобы будет угрожать безопасности украинских граждан, находящихся в Грузии. Дипломат сказал, что посольство в Киеве в этом случае организует эвакуацию граждан Украины из страны.