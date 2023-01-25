Брюссель, 25 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. У Бельгии нет танков для поставок таковых киевскому режиму, так как такие боевые бронированные машины были сняты с вооружения армии страны много лет назад. Об этом 25 января сообщила глава бельгийского минобороны Людивин Дедондер в интервью телеканалу RTL.

Hatim Kaghat/globallookpress.com Глава бельгийского минобороны Людивин Дедондер

«Порядка десяти лет назад было решено продать танки, они были уже в нерабочем состоянии», — сказала она.

При этом глава минобороны Бельгии отметила, что в данный момент эти танки находятся на хранении у частных компаний, готовых продать их возглавляемому ей ведомству по €500 тысяч, в то время как ранее их продавали в связи с «ненадобностью» только за €10-15 тысяч.

Также Дедондер уточнила, что в тот период предполагалось, что Бельгии не понадобятся такие боевые машины при проведении военных действий, и добавила, что намерена предложить бельгийским властям направить Киеву другую помощь.

«В эту пятницу я предложу дополнительную помощь, которая как раз отвечает наиболее актуальным потребностям украинцев в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что решение властей Германии поставлять киевскому режиму танки Leopard 2 переводит вооружённый конфликт на Украине на новый уровень.