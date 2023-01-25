Вена, 25 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Москва готова предпринять жёсткие ответные меры в случае поставок Киеву Вашингтоном и Североатлантическим альянсом вооружений для нанесения ударов по российским городам. Об этом 25 января, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Скриншот из видео с канала Россия 24 Константин Гаврилов.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закреплённых территорий, это вынудит Москву предпринять жёсткие ответные действия», ― подчеркнул дипломат.

Он также призвал Запад потом не говорить, что его не предупреждали.

Напомним, в офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского заявили, что рассматривают возможность нанесения ударов по российским мегаполисам. Советник главы офиса Михаил Подоляк назвал эскалацию конфликта «неизбежной», добавив, что ей будут подвергнуты «изнеженные города» России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя решение Запада передать Украине танки Leopard и Abrams, заявил, что поставка танков Киеву может быть планом НАТО на третью мировую войну.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что танки Leopard, которые намерен передать режиму Зеленского Берлин, постигнет незавидная участь. Вооружённые силы России будут уничтожать эти боевые машины, как это сейчас происходит и с остальным натовским вооружением.