Лондон, 25 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Британский аналитик Джек Бакби заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский своей нерешительностью вызвал недовольство в ЕС, сообщает издание 19Fortyfive.

Nathan Howard — Pool via CNP/globallookpress.com/ Владимир Зеленский

В Великобритании эксперт оценил начатые Зеленским кадровые чистки в руководстве страны. Джек Бакби считает, что чистки в правительстве начались только после европейской критики, связанной с коррупцией.

«Украинский президент пообещал, что сделает больше для борьбы с коррупцией после серии громких дел, хотя может подвергнуться критике за то, что действовал слишком поздно», — уточнил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский политик оценил отставки высокопоставленных чиновников на Украине.

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