Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Российский химический холдинг «ФосАгро» расширяет ассортимент удобрений благодаря производству водорастворимого аммофоса на Волховском комплексе. Как пояснили в компании, водорастворимый аммофос — это инновационный продукт, высоко востребованный аграриями и широко используемый в технологиях листовых подкормок и в фертигации. Питательные элементы — азот и фосфор — содержатся в нём в соотношении 12:61. Самый низкий показатель мутности и стопроцентная растворимость в воде, делают его наиболее эффективным при капельном поливе.

«ФосАгро» Логотип «ФосАгро»

Производство водорастворимого аммофоса в объёме 44 тыс. тонн в год — важный этап реализации инвестиционного проекта по развитию Волховского комплекса компании. Реализация инвестпроекта стартовала в 2019 году. В результате создан фактически новый завод-миллионник, который выйдет на проектную мощность уже в этом году. Этот проект стал одним из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, подписанным Минэкономразвития РФ, руководством Ленинградской области и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

«Получение нового продукта — это настоящая победа всего нашего коллектива: ученых НИУИФа, строителей, технологов, механиков, киповцев, энергетиков. Это наш общий вклад в обеспечение российских аграриев качественными удобрениями, в продовольственную безопасность страны», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Для производства нового вида удобрений реализована технологическая схема с двухступенчатой кристаллизацией непрерывного действия. Волховские водорастворимые удобрения проходят несколько стадий очистки через фильтры, что позволяет получать исключительно экологичный продукт высочайшего качества.

Водорастворимый аммофос может эффективно применяться на открытых грунтах для всех основных сельхозкультур, в том числе как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений. Его внесение не требует спецоборудования. Кроме того, водорастворимый аммофос может применяться и на защищенном грунте для внекорневых подкормок. Это позволит обеспечить российских аграриев отечественным удобрением для круглогодичного урожая.