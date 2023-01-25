Берлин, 25 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Депутат Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за решение поставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Вы только что выбросили фундаменты послевоенного времени за борт. Особая ответственность Германии за жертвы Второй мировой войны была смыслообразующей», — заявил представитель оппозиции.

Ранее сообщалось, что правительство Федеративной Республики Германия решило вопрос о направлении Украине 14 танков Leopard 2. Отмечается, что Шольц принял решение после длительных переговоров.