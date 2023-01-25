Берлин, 25 января, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Танки Leopard будут поставлены Киеву «месяца через три-четыре», заявил германский министр обороны Борис Писториус, передаёт 25 января Die Welt.

IMAGO/M. Popow/globallookpress.com Борис Писториус

Комментируя решение федерального канцлера Германии Олафа Шольца поставить Киеву немецкие танки, Писториус уточнил: «Это не случится ранее, чем через три-четыре месяца».

Напомним, Шольц накануне, 24 января, согласился начать поставки танков Leopard Киеву. В Германии неоднозначно восприняли этот шаг. В России предложили Киеву не ждать от этих поставок многого.