Москва, 25 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Цель специальной военной операции на Украине — прежде всего защита людей и защита самой России, заявил российский президент Владимир Путин, посетив 25 января инновационный научно-технологический центр МГУ по случаю Дня российского студенчества. В беседе со студентами он отметил, что Россия не может допустить создания угроз на её же исторических территориях.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Россия рождалась как единое и многонациональное государство, «у нас это с молоком матери», — подчеркнул российский лидер.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения с киевскими боевиками, глава государства отметил, что противник не считается ни с чем: «Своих расстреливают в спину, заградотряды создали. Неделю назад ребята рассказывали — в одном из населенных пунктов наши смотрят, противник впереди, а по нему стреляют. Плотный огонь, не дают отступать». По оценке главы государства, это националисты работают, сами вперед не лезут.

Путин поддерживает идею привлекать студенческие стройотряды для восстановления новых регионов России, студентам он пояснил: «Идея правильная, но пока там опасно».

Студент-участник СВО из Луганской Народной Республики поблагодарил Путина за демобилизацию студентов республики. Глава государства обещал учесть его пожелания работать в ФСБ РФ.

Также Путин поддержал перенос Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня, «чтобы можно было спокойно его отпраздновать»:

«Так можно сделать, безусловно, я переговорю с министром. У нас такие традиции есть, многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни. Я думаю, можно сделать».

Россия не будет жить без мировой культуры в отличие от Запада, который отменяет Чайковского, сообщил президент РФ. По его словам, Европа рано или поздно вернет себе суверенитет, но, видимо, еще понадобится время.

«Европейские элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран», — считает Владимир Путин. По его словам, американские войска в Германии юридически и по факту до сих пор являются оккупационными.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января, в день российского студенчества, президент России Владимир Путин приехал в кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы», где общается со студентами.

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