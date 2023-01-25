Луганск, 25 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Следы пыток обнаружили на телах российских военнослужащих, которые киевский режим передает Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 25 января рассказала советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Советник врио главы ЛНР сообщила, что при обмене телами погибших военных с украинской стороной специалисты фиксируют следы пыток. Однако в заключении о смерти написано одно — например, умер от сердечной недостаточности.

«Но даже первичный осмотр эксперта позволяет сделать вывод, что человека просто убили», — сказала Анна Сорока, приведя в пример отрезанные ушные раковины, ожоги, переломанные пальцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анна Сорока рассказала, что с момента начала проведения СВО были найдены тела 2500 мирных жителей, жертв агрессии киевского режима.