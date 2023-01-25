Прага, 25 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба армии Чехии генерал-майор Карел Ржегка в интервью агентству CTK 25 января допустил частичную мобилизацию в Европе в случае развития конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«Если мы будем потенциально с кем-то в обозримом будущем воевать в большой войне, кроме неких террористических групп, то это будет Россия», — сказал начальник генштаба.

Также Ржегка добавил, что странам Запада будет необходимо провести частичную мобилизацию в случае прямой конфронтации с Российской Федерацией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что поставки Украине оружия и бронетехники непременно приведут к заключению мира.