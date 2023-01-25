Мелитополь, 25 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Восток» Вооруженных сил России в результате наступательных действий заняли более выгодные позиции на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга 25 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости Игорь Конашенков

Также сообщается, что за последние сутки на указанном направлении российские военнослужащие уничтожили более 60 украинских боевиков, три танка, две бронемашины, один автомобиль и гаубицу Д-20 калибра 152 миллиметра.

Ранее представитель Вооруженных сил Украины Сергей Череватов признал потерю города Соледара после месяцев трудных боев.