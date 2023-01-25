* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщили в Росфинмониторинге, который принял решение об этом.

(сс) Richter Frank-Jurgen Илья Пономарев в Цюрихе

Как сказано в документе, Пономарев Илья Владимирович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 1975 года рождения, внесен в список физических лиц в национальной части реестра.

Напомним, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела в 2015 году по подозрению в соучастии в хищении и растрате средств фонда «Сколково» в размере 22 млн рублей.

Он ударился в бега, скрывшись за границей, откуда стал транслировать лживые сведения о Вооружённых силах РФ, а также призывать через ряд иностранных СМИ к свержению власти в России, открыто заявляя о намерении физически уничтожить президента РФ. Пономарев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестован.