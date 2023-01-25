Москва, 25 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым занимающиеся добычей и производством питьевой воды предприниматели получат право на получение мер поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«К сожалению, так получилось, что они попали в категорию полезных ископаемых, к которым в первую очередь относится газ, металл, уголь, нефть и не могут претендовать на эти меры поддержки. Мы считаем, что это несправедливо, и данная норма позволит производителям воды, а это в первую очередь субъекты малого и среднего бизнеса, претендовать на меры поддержки», — сказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

В сопроводительных материалах к законопроекту приведены данные Реестра малого и среднего предпринимательства (МСП), согласно которым производством упакованных питьевых вод занимаются 3049 субъектов МСП, что составляет 0,0005% от общего количества таких субъектов.