Лондон, 25 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Великобритании выделило £8 млн (около $10 млн) на то, чтобы разработать меры защиты объектов ключевой инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом 25 января сообщает газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным журналистов, планируется обеспечить защиту от БПЛА таких объектов, как АЭС и нефтяные платформы. Также будут приняты меры по защите от дронов участников массовых мероприятий, в том числе на запланированной на май коронации.

Сообщается, что британские власти озабочены тем, насколько большой ущерб может причинить маленький беспилотник.

Напомним, защита от БПЛА в Великобритании была установлена в аэропортах в 2019 году. Это было сделано после инцидента, когда в декабре 2018 года в лондонском аэропорту Гатвике была парализована работа из-за нескольких небольших дронов, летавших над взлётной площадкой.