Москва, 25 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о расширении практики геномной регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Изымаются самые чувствительные персональные данные, отмечают парламентарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осужденные преступники, в том числе подвергнутые административному аресту граждане.

По аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию.

ДНК станут брать у осужденных и отбывающих наказание, но и у подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также у подвергнутых административному аресту. То есть под закон попадут и автомобилисты — нарушители Правил дорожного движения (ПДД), а также виновные по «политическим статьям», например, участники незаконных митингов.

«Мы говорим о правах личности, о правах на свою собственную генетическую информацию», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.