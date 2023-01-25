Москва, 25 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Ассоциации, которые связывают хакеров с Россией, являются абсурдом. Так 25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что ранее хакеры сообщили о масштабных хакерских атаках по инфраструктуре Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией… Это абсурдно», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-то другой страной связывают хакерские атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась вечером 24 января.