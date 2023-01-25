Вашингтон, 25 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Иск против программы помощи мигрантам подали федеральному судье власти 20 американских штатов, передаёт 25 января CBC.

Павел Бедняков/РИА Новости Джо Байден

Противниками федеральной миграционной политики выступили, по инициативе властей Техаса, штаты Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида, Южная Каролина, Теннесси, Арканзас, Юта, Кентукки, Огайо, Миссури, Канзас, Небраска, Айова, Западная Виргиния, Монтана, Айдахо, Вайоминг, Аляска.

Перечисленные штаты в своём иске федеральному судье выступают против решения президента страны Джо Байдена разрешить каждый год въезжать в страну на два года 30 тысячам (в общей сложности) граждан Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа. Им должны в США дать рабочие места.

Также власти США увеличили разрешённое к въезду в страну число беженцев с территории западного полушария. Теперь до 20 тысяч беженцев из Латинской Америки и стран Карибского бассейна смогут претендовать на переезд в Штаты с правом постоянного проживания.