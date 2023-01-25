В Запорожской области сообщили о продвижении ВС РФ под Гуляйполем
Мелитополь, 25 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в среду, 25 января, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации в направлении Гуляйполя.
Иван Шилов ИА REGNUM
Освобожденные территории СВО
«Наши ребята продвинулись в направлении Гуляйполя, выдавили боевиков Зеленского и взяли под контроль несколько опорных пунктов…» — заявил Рогов.
Также член главного совета администрации Запорожской области отметил, что российские военнослужащие заняли позиции на рубеже Малиновка — Червоное и Малиновка — Чаривное.
Во вторник, 24 января, Владимир Рогов заявлял, что военнослужащие 102-й бригады территориальной обороны ВСУ массово отказываются занимать боевые позиции под Гуляйполем.