Москва, 25 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В московской квартире найдена мумия москвича, которого никто не искал 1,5 года. Труп мужчины обнаружили несколько дней назад, после того, как полицейские вскрыли квартиру на юге столицы. В одной из комнат они нашли мумифицированное тело, по заключению судмедэксперта, оно пролежало там не менее 1,5 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Жители одного из домов на Старобитцевской улице в районе Северное Бутово давно не видели пожилого мужчину из соседней квартиры. Но большого значения этому факту не придавали, старик мог просто уехать к родственникам. Всерьез озаботились исчезновением жильца сотрудники управляющей компании. Ведь он перестал оплачивать коммунальные услуги. Счета всё это время копились в почтовом ящике и уже торчали наружу. Несколько раз сотрудники управляющей компании пытались проведать жильца, но дверь им никто не открывал. Заподозрив неладное, они обратились к участковому. Полицейские попытались связаться с родственниками пожилого мужчины, но никого найти не смогли и решили вскрыть дверь квартиры.

“В одной из комнат было обнаружено мумифицированное тело 75-летнего владельца квартиры. Давность наступления смерти на момент осмотра 1.5 года. Обстановка не нарушена, дверь была закрыта изнутри», — сообщил источник ИА REGNUM в полиции.