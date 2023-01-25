Индия начала масштабные учения Tropex-23 в Индийском океане
Нью-Дели, 25 января, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Крупнейшие военные учения Tropex-23 начаты вооружёнными силами Индии в Индийском океане, пишет Times of India.
Привлечены к манёврам морская авиация Восточного и Западного флотов индийских ВМС, надводные корабли, подводные лодки. В учениях участвуют не только ВМС Индии, но и самолёты и вертолёты индийских ВВС, сухопутные войска.
Цель проведения учений — проверить оперативную готовность индийского флота, наступательные возможности ВМС в условиях множества военных угроз. Помогут манёвры, как сообщается, улучшить взаимодействия между различными подразделениями ВС в сложной боевой обстановке.
Добавим, что манёвры Tropex Индия проводит регулярно — каждые два года. В этом году они должны завершиться к марту.