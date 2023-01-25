Москва, 25 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. В вопросе о нахождении на территории расположенных в захваченной режимом Киева части Украины АЭС боеприпасов не стоит рассчитывать на непредвзятость инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), так как последнее зависит от Соединённых Штатов. Такое мнение высказал 25 января советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Как отметил в беседе с ТАСС Карчаа, у него не было сомнений в том, что инспекторы МАГАТЭ якобы «ничего не найдут» на территории украинских АЭС.

«Во-первых, это денежная зависимость. США — один из ключевых спонсоров ООН, а МАГАТЭ является одним из институтов этой организации. Но более того, эти люди еще и политически ангажированы, ими управляют, они являются политическим инструментом», — сказал он.

Также советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» указал, что данным о размещении режимом Киева боеприпасов на территории АЭС Службы внешней разведки РФ нет никаких оснований не доверять, и не исключил возможность того, что в нынешней ситуации Вашингтон может планировать провокации для последующего обвинения России в их совершении.

«На украинских АЭС запросто могут организовать провокации, этого нельзя исключать. Провокациями будут заниматься украинцы по сценарию США. Это всё могут сделать, чтобы нанести России репутационный ущерб», — пояснил Карчаа.

В то же время он подчеркнул, что Россия не станет вести стрельбу по АЭС на территории Украины.

«Мы стрелять не будем, потому что с головой у нас всё в порядке и последствия мы знаем. Страна, пережившая чернобыльскую катастрофу, не будет этого никогда делать. А у ребят по другую сторону Днепра полное перерождение сознания», — заключил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что военной техники на украинских атомных электростанциях якобы нет. К такому выводу по результатам соответствующей проверки пришли инспекторы МАГАТЭ.