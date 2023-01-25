Вашингтон, 25 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки направят Украине пакет военной помощи, включающий от 30 до 50 основных боевых танков M1 Abrams, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации.

Karolis Kavolelis via www. imago-/globallookpress.com Танки M1 Abrams

Отмечается, что об окончательном и официальном решении о количестве танков для киевского режима объявит президент Джо Байден до конца текущей недели.

Накануне стало известно, что канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц заявил о намерении поставить танки Leopard 2 для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание Politico сообщало о готовности США передать Киеву не более 30 тяжелых танков M1 Abrams.