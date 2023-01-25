Анкара, 25 января, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Выход из НАТО назвал обязательным для Турции на фоне возрастания симпатии к России и российскому лидеру Владимиру Путину заместитель председателя партии «Родина» Этем Санчак. Об этом 25 января сообщает издание Aydınlık.

Турция

Как пояснил политик, к таким вынужденным действиям Турцию подталкивают провокации НАТО. Санчак пояснил, что военный блок пытается использовать в своих целях противостояние Турции и Греции и использовать Анкару, втягивая её в «воронку на Ближнем Востоке». Также Санчак упомянул акции против Корана в Нидерландах и Швеции, получившие одобрение у властей этих стран.

«Выход из НАТО стал срочным и обязательным. В проведенных опросах доля тех, кто говорит, что США — страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику в отношении нас, выросла до 80 процентов. Опять же, в последнее время турецкий народ стал симпатизировать России и Путину. Народ видел приближающиеся угрозы и шел впереди правительств», — указал Санчак.

По мнению политика, Турция выйдет из военного блока НАТО максимум через шесть месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о желании возобновить переговоры с Турцией об одобрении Анкарой заявки на вхождение в НАТО.