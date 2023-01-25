Париж, 25 января, 2023, 07:12 — ИА Регнум. «Гекатомба» (массовое уничтожение) происходит вокруг Владимира Зеленского, написал в своем микроблоге лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Так он оценил отставки высокопоставленных чиновников, которые происходят на Украине. Политик напомнил об увольнении со своих постов заместителя министра обороны киевского режима Вячеслава Шаповалова и советника Зеленского Алексея Арестовича.

По мнению Филиппо, на Украине «явно что-то происходит». Он также призвал всех «следить за новостями».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в украинских СМИ появилась информация о возможной скорой отставке премьер-министра киевского режима Дениса Шмыгаля. 25 января Владимир Зеленский заявил, что масштабные кадровые перестановки на Украине продолжатся.