Берлин, 25 января, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Ответом канцлера ФРГ Олафа Шольца Вашингтону на подрыв «Северных потоков» стали уступки по Украине и режим жёсткой экономии для немцев. такое заявление сделал 24 января обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Журналист саркастически отметил, что после разрушения силами США газопроводов «Северный поток», поставлявших в Германию дешёвый газ из России, Шольц принял ответные меры. К «ответным мерам» Блюменталь причисляет уступку Шольца требованиям Вашингтона отправить Киеву танки Leopard и адресованную немцам просьбу меньше принимать горячий душ.

Напомним, утечка газа на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» была обнаружена 26 сентября 2022 года сразу в нескольких местах. Компания-оператор Nord Stream AG назвала произошедшую аварию не имеющей аналогов. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП могла быть диверсия.

В Москве произошедшую аварию назвали актом международного терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия не может рассчитывать на полную замену поставок природного газа из России ранее 2026 года.