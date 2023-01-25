Херсон, 25 января, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Российские силовики пресекли канал финансирования, созданный СБУ для совершения терактов на территории Херсонской области, заявил в беседе РИА Новости представитель силовых структур в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

Средства поступали из стран Запада и переводились на счета в банках, а также в банковские ячейки в Польше, Чехии и Прибалтийских республиках. По словам собеседника агентства, после этого деньги передавались исполнителю через волонтерские организации, которые могли пользоваться гуманитарными коридорами, ведущими в регион.

Передача средств непосредственному исполнителю осуществлялась с использованием тайников, о местонахождении которых сообщали после совершения теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря ФСБ РФ распространила информацию о том, что в Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ информацию о дислокации и маршрутах движения российских Вооруженных сил. 30 декабря ФСБ России объявила о том, что на Северном Кавказе был предотвращен террористический акт, который был организован киевскими спецслужбами, завербовавшими мигранта с Украины.